Пакрямпе
Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Покремпе, л. стор. (каз.), жит. 7 (5 м. 2 ж.), дес. 18, у. гор. 21 в., вол. пр., 7 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Ландварово 17 в.
Покремпе, д., оз. Попишки, жит. 121 (65 м. 56 ж.), дес. 131, раз. см. пред.
Покремпе или Пурвиня, выс., жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 35, раз. см. предыдущ.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Pakrempės k.