Населенное место

Покремпе, л. стор. (каз.), жит. 7 (5 м. 2 ж.), дес. 18, у. гор. 21 в., вол. пр., 7 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Ландварово 17 в.

Покремпе, д., оз. Попишки, жит. 121 (65 м. 56 ж.), дес. 131, раз. см. пред.