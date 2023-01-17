Аннино
Рузский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5280Аннино (Знаменское), с. вл.при ручье.151284548Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
908. Аннино, село бывшее владельческое, при речке Перволочке, дворов 10, жителей 50, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Аннино 156Московско-Брестская железная дорога, полустанок Тучково. 219Земское училище.
Имения при с. Аннино: П. и А. Андр. Блиновых 17823—
Имения при с. Аннино: А. Н. Королева 15621—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
16938Анниносело55°46'с.ш.36°23'в.д.N-37-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46766000121с Анниносело