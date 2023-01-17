село Аннино, село Аннино, Рузский, Московская область (на 2019) — Familio

Аннино

Рузский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Рузский уезд
5280Аннино (Знаменское), с. вл.при ручье.151284548Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Рузский уезд, Орешковская волость
908. Аннино, село бывшее владельческое, при речке Перволочке, дворов 10, жителей 50, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Рузский уезд, Орешковская волость
Село Аннино 156Московско-Брестская железная дорога, полустанок Тучково. 219Земское училище.
Имения при с. Аннино: П. и А. Андр. Блиновых 17823
Имения при с. Аннино: А. Н. Королева 15621

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Руза
16938Анниносело55°46'с.ш.36°23'в.д.N-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Рузский
46766000121с Анниносело
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