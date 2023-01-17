Горбунова Гора
Палкинский муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9536Горбунова Гора (Мельнова Гора), дер.при рч. Вороже.3530116252Волостное правление. Школа.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
245. Мельнова Гора (Горбунова Гора), деревня бывшая государственная, при реке Вороже, дворов 15, жителей 98, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 3 школы, по Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
61454Горбунова Горадеревня57°23'с.ш.27°50'в.д.O-35-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58637412148д Горбунова Горадеревня