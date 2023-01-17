деревня Горбунова Гора, деревня Горбунова Гора, Палкинский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Горбунова Гора

Палкинский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Островский уезд
9536Горбунова Гора (Мельнова Гора), дер.при рч. Вороже.3530116252Волостное правление. Школа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Островский уезд, Качановская волость
245. Мельнова Гора (Горбунова Гора), деревня бывшая государственная, при реке Вороже, дворов 15, жителей 98, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 3 школы, по Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Палкинский район
61454Горбунова Горадеревня57°23'с.ш.27°50'в.д.O-35-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Палкинский муниципальный район, Сельское поселение Качановская волость
58637412148д Горбунова Горадеревня
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