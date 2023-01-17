Населенное место

Кукиши, з. (Шмидта), оз. Забелье, жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 14, у. гор. 69 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Глубокое 4 в.