Мушкат
Глубокский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кукиши, з. (Шмидта), оз. Забелье, жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 14, у. гор. 69 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Глубокое 4 в.
Мушкатово, д., оз. Мушкатово, жит. 39 (17 м. 22 ж.), дес. 82,30, у. гор. 69 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Глубокое 4 в.
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Мушкат6