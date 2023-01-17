село Фотовиж, село Фотовиж, Сумська область (на 2018) — Familio

Фотовиж

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3914Фотивиж, с. уд. и вл.при руч. Смолянке.422797339411Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Севский уезд, Лемяшовская волость
1146. Фотивиж (Фотевиж), село бывшее владельческое и удельное, при речке Смолянке, дворов 103, жителей 878, церковь православная, школа, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21068Фотовижселоцентр сільської радир-н Глухівськийсільрада Фотовизька
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