станция Лумку-Корань, станция Лумку-Корань, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019) — Familio

Лумку-Корань

Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Еврейская автономная область, Смидовичский район
199618Лумку-Кораньст.(нп)48°36'с.ш.134°19'в.д.M-53-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Еврейская автономная область, Смидовичский муниципальный район, Волочаевское сельское поселение
99630440116ст Лумку-Кораньстанция
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