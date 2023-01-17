деревня Елизаветовка, деревня Елизаветовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Елизаветовка

Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1739Елизаветовка, сц. вл.при колодцах.502913130132
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Долгоруковский район
79930Елизаветовкадеревня52°13'00"38°25'00"N-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Долгоруковский муниципальный район, Сельское поселение Меньшеколодезский сельсовет
42618440126д Елизаветовкадеревня
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