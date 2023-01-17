деревня Тойлук, деревня Тойлук, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Тойлук

Балахтинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
229Тойлук, д. каз.при рч. Тойлуке.13410537125116
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Тюльковская волость
397Тойлук, д., на рч. Тойлуке; 1-кл. шк. М. Н. Пр.9026827115

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Балахтинский район
166550Тойлукдеревня55°28'91°09'N-46-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Балахтинский муниципальный район, Сельское поселение Ровненский сельсовет
4604416116д Тойлук#Н/Д
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