деревня Заозерье, деревня Заозерье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Заозерье

Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2079Заозерье, д. вл. и мыза.при оз. Красногорском.4040158975Часовня православная.
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Красногорская волость
Заозерье д.391 стан2622 участок39Красногорское почтовое отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Лужский муниципальный район
24954Заозерьедеревня58°56'29°38'O-35-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Толмачёвское городское поселение
41633154181д Заозерьедеревня
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