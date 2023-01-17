Левкин
Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- починок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Левкин починок2920
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
977. Левкина, починок бывший государственный, при речке Миляше, дворов 18, жителей 126, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
241212Левкинпочинок59°41'с.ш.45°12'в.д.O-38-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634456286починок Левкинпочинок