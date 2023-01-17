деревня Ужевка, деревня Ужевка, Сосновский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Ужевка

Сосновский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1184Ужовка (Ужевский), выс. казач. Ор. в.при рч. Изюзелге (Зюзелге).171748140149
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Станичный юрт Долгодеревенский
836. Ужовский (Ужевский), поселок казачий, при речке Изюзелге, дворов 57, жителей 322, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Сосновский район
668242Ужевкадеревня55°19'00"61°15'00"N-41-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Сосновский муниципальный район, Мирненское сельское поселение
75652430131д Ужевкадеревня
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