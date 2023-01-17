Селище
Рамешковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1052Селищи, д. каз.при колодце.643646139144Часовня 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
747. Селищи, деревня бывшая государственная, дворов 47, жителей 304, волостное правление (уездный город в 65 верстах), школа, 2 лавки. В 3 верстах — церковь православная, Показать все
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
36Селищи781¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129487Селищедеревня57°19'36°03'O-37-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28647440171д Селищедеревня