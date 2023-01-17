село Кирилловка, село Кирилловка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Кирилловка

Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
481Кириловка, с. каз.при рч. Шамке.520139470521Церковь православная 1. Сельское управление. Училище ведомства государственных имуществ.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Выездновская волость
364. Кириловка, село бывшее государственное, при речке Вадке, дворов 200, жителей 1170, церковь православная, школа, 2 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Арзамасский район
17868Кирилловкасело55°23'43°53'N-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Арзамасский муниципальный район, Сельское поселение Кирилловский сельсовет
22603424101с Кирилловкасело
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