село Лопанка, село Лопанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Лопанка

Целинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Медвеженский уезд
547Отеслок Лопанский.при р. Среднем Егорлыке.111309780718великороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, водяная мельница 1, хлеб. общ. магазинов 2. питейныхь домов 5, лавокь 5.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Целинский район
49449Лопанкасело46°24'00"40°59'00"L-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Целинский муниципальный район, Лопанское сельское поселение
60656425101с Лопанкасело
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