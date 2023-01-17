село Подцаревичи-Старые, село Подцаревичи-Старые, Луцкий уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Подцаревичи-Старые

Луцкий уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Медвеиская волость
1107. Старые Падцеревичи, село бывшее государственное, при реке Стыре, дворов 21, жителей 142, церковь православная, водяная мельница
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