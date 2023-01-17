Старокалмашево
Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
842Старая Калмашева, деревня.при рч. Калмашке.13060135435458Б. 217-235. Т. 218-223 — Мечетей 2. Волостное правление. Училище. Завод кожевенный. Извозничество.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
438. Калмашева Старая, деревня бывшая государственная, при речке Калмаше, дворов 169, жителей 1010, волостное правление (уездный город в 130 верстах), 2 мечети, школа, ко Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
24Старо-Калмашева, д. при реч. Калмашке, на прос. дор., 3 мечети, 2 х.-з. маг., инор. учил., вол. прав., 3 мел., 3 бак. лав.130—285868878Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520956Старокалмашевосело55°07'00"54°49'00"N-40-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чекмагушевский муниципальный район, Сельское поселение Старокалмашевский сельсовет
80656450101с Старокалмашевосело