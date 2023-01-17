село Старокалмашево, село Старокалмашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старокалмашево

Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
842Старая Калмашева, деревня.при рч. Калмашке.13060135435458Б. 217-235. Т. 218-223 — Мечетей 2. Волостное правление. Училище. Завод кожевенный. Извозничество.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Старо-Калмашевская волость
438. Калмашева Старая, деревня бывшая государственная, при речке Калмаше, дворов 169, жителей 1010, волостное правление (уездный город в 130 верстах), 2 мечети, школа, ко Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Старо-Калмашевская волость
24Старо-Калмашева, д. при реч. Калмашке, на прос. дор., 3 мечети, 2 х.-з. маг., инор. учил., вол. прав., 3 мел., 3 бак. лав.130285868878Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чекмагушевский район
520956Старокалмашевосело55°07'00"54°49'00"N-40-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чекмагушевский муниципальный район, Сельское поселение Старокалмашевский сельсовет
80656450101с Старокалмашевосело
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