посёлок Казарма 880-881 км, посёлок Казарма 880-881 км, Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Казарма 880-881 км

Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Устьянский район
479959880-881 кмказарма (нп)61°05'с.ш.43°07'в.д.P-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Устьянский муниципальный район, Октябрьское городское поселение
11654151211п Казарма 880-881 кмпоселок
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