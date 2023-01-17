деревня Сугорово, деревня Сугорово, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Сугорово

Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Сугоровская волость
1025. Сугорова, деревня бывшая владельческая, при реке Сясе, дворов 18, жителей 101, волостное правление (уездный город в 26 верстах), школа, 2 лавки. В 4 верстах — церко Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Сугоровская волость
70Сугорово (дер.)1-го стана, 1-го зем. уч.Сугоровского222273801532722земледелиерека Сясь.Хл. лав., смежна с усадьбой Большой Двор.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район
26086Сугороводеревня59°42'33°06'O-36-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское сельское поселение
41645432211д Сугороводеревня
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