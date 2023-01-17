посёлок городского типа Аскания-Нова, посёлок городского типа Аскания-Нова, — Familio

Аскания-Нова

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Днепровский уезд
683Чапли (Ангальт-Кетен, Аскания нова), колон. нем.при балке Большия Чапли.104222226448Церковь лютеранская 1. Сельская школа. Кирпичный и черепичный заводы. Овчарен 12.
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Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Херсонська область
А-25648Асканія-Новаселище міського типуцентр селищної ОТГр-н ЧаплинськийАсканія- Нова селищна об'єднана територіальна громада
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