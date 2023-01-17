деревня Ивановская, деревня Ивановская, город областного подчинения Шатура, Московская область (на 2018) — Familio

Ивановская

город областного подчинения Шатура, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
766Ивановская, д. вл.при оз. Малом.562352225224
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Семеновская волость
366. Ивановская, деревня бывшая владельческая, при озере Маловском, дворов 72, жителей 449, часовня, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Шатура
40246Ивановскаядеревня55°30'с.ш.39°47'в.д.N-37-020
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