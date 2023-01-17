посёлок Начало, посёлок Начало, Приволжский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Начало

Приволжский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Началовская волость
19. Началово (Черепаха) и Анютино (Черепаха), село бывшее владельческое, при реке Большой Черепахе, дворов 296, жителей 1567, волостное правление (уездный город в 9 верст Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Приволжский район
332671Началопосёлок46°18'с.ш.48°14'в.д.L-39-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Приволжский муниципальный район, Сельское поселение Началовский сельсовет
12642432106п Началопоселок
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