починок Болгуры, починок Болгуры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Болгуры

Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
починок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Воткинский район
518461Болгурыпочинок56°58'00"53°45'00"O-39-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Воткинский муниципальный район, Болгуринское сельское поселение
94608405106починок Болгурыпочинок
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