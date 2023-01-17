село Владимировка, село Владимировка, Старооскольский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Владимировка

Старооскольский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
1994Владимировка, д. вл.при рч. Боровой Потудани.551263350370
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Знаменская волость
837. Владимировка, деревня бывшая владельческая, при речке Боровой Потудани, дворов 121, жителей 835, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Старооскольский район
133392Владимировкасело51°06'38°22'M-37-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Старооскольский
14740000176с Владимировкасело
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