посёлок Берёзово-Воротынский, посёлок Берёзово-Воротынский, Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Берёзово-Воротынский

Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2467Березов Верх, хут. каз.при руч. Щербановке.73052210341
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Ливенский район
292442Березово-Воротынскпосёлок52°28'с.ш.37°43'в.д.N-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Ливенский муниципальный район, Козьминское сельское поселение
54629419131п Берёзово-Воротынскийпоселок
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