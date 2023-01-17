колония Рыбальская, колония Рыбальская, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886) — Familio

Рыбальская

Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1707Рыбальская, колон. нем.при рч. Самаре.222245235248Церковь римско-католическая.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Иозефстальская волость
498. Рыбальск, колония немцев, при реке Самаре, дворов 58, жителей 506, молитвенный дом, школа, 5 столярепь, постоялый двор
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close