деревня Курьяново, деревня Курьяново, Темкинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Курьяново

Темкинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
3943Курьянова, д. вл.при колодцах.321542117151
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Чальская волость
266. Курьянова, деревня бывшая владельческая, дворов 58, жителей 248, 2 лавки

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Чальско-Дорская волость
568КурьяновоДеревня3553125142Две мелоч. лавки, две ветрян. мельницы, кузница, две маслоб. и казенная вин. лав.
573КурьяновоВладельческая усадьба35232Церковно-приходская школа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Тёмкинский район
177296Курьяноводеревня55°17'00"35°14'00"N-36-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Темкинский муниципальный район, Батюшковское сельское поселение
66648410122д Курьяноводеревня
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