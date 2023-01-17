Курьяново
Темкинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3943Курьянова, д. вл.при колодцах.321542117151Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
266. Курьянова, деревня бывшая владельческая, дворов 58, жителей 248, 2 лавки
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
568КурьяновоДеревня3553125142Две мелоч. лавки, две ветрян. мельницы, кузница, две маслоб. и казенная вин. лав.
573КурьяновоВладельческая усадьба35232Церковно-приходская школа.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177296Курьяноводеревня55°17'00"35°14'00"N-36-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66648410122д Курьяноводеревня