фольварк Каменка, фольварк Каменка, Новодорогская волость, Бобруйский уезд (на 1909) — Familio

Каменка

Новодорогская волость, Бобруйский уезд (на 1909)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Новодорогская волость
Каменка, фольварок9151216415
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Каменка, хутор5151206415
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