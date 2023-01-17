деревня Щучье, деревня Щучье, Осташковский, Тверская область (на 2019) — Familio

Щучье

Осташковский, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Осташковский уезд
9143Щучье, с. каз.при озер. Щучьем.4054255584Церковь православная 1. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Осташковский уезд, Щучинская волость
1008. Щучье, село бывшее государственное, при озере Щучьем, дворов 23, жителей 138, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Осташковский уезд, Щучинская волость
19Щучье411

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Осташковский район
111554Щучьедеревня57°22'33°25'O-36-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Осташковский
28752000833д Щучьедеревня
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