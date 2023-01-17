Щучье
Осташковский, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9143Щучье, с. каз.при озер. Щучьем.4054255584Церковь православная 1. Сельское училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1008. Щучье, село бывшее государственное, при озере Щучьем, дворов 23, жителей 138, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
19Щучье411
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111554Щучьедеревня57°22'33°25'O-36-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28752000833д Щучьедеревня