Каенлы
Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2104Каинлы (Татарские Ерыклы), деревня.при рч. Ерыклинке.902989285293Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Плетение лаптей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1297. Нижния Ерыклы (Каинлы, Татарския Ерыклы), деревня бывшая государственная, при речке Ерыклинке, дворов 108, жителей 662, мечеть, школа, красильный завод
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
7Каинлы, д. на прос. дор., при р. Зае, мечеть, медр., 2 бак. лав., х.-з. маг., кузн.1001197518472Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
143063Каенлысело55°29'51°44'N-39-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92644410101с Каенлысело
1 из 2