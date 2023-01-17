село Каенлы, село Каенлы, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Каенлы

Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2104Каинлы (Татарские Ерыклы), деревня.при рч. Ерыклинке.902989285293Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Плетение лаптей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Сухаревская волость
1297. Нижния Ерыклы (Каинлы, Татарския Ерыклы), деревня бывшая государственная, при речке Ерыклинке, дворов 108, жителей 662, мечеть, школа, красильный завод

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Сухаревская волость
7Каинлы, д. на прос. дор., при р. Зае, мечеть, медр., 2 бак. лав., х.-з. маг., кузн.1001197518472Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Нижнекамский район
143063Каенлысело55°29'51°44'N-39-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Нижнекамский муниципальный район, Каенлинское сельское поселение
92644410101с Каенлысело
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