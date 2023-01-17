село Ермоловка, село Ермоловка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Ермоловка

Лискинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1742Ермоленский (Архангельский), поселок каз.при рч. Форостанке.332373291372
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Тресоруковская волость
826. Ермолинский (Вертушкино), поселок бывший государственный, при речке Хворостани, дворов 98, жителей 656

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Лискинский район
617004Ермоловкасело51°12'с.ш.39°26'в.д.M-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Лискинский муниципальный район, Почепское сельское поселение
20621448111с Ермоловкасело
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