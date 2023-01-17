Калтаненай
Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- местечко
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Колтыняны, им. (фон-Эксе), спл. р. Жеймяна, жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 1944, у. гор. 19 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Свенцяны 10 в.
Колтыняны, м. (фон-Эксе), спл. р. Жеймяна, жит. 155 (76 м. 79 ж.), дес. 32, у. гор. 18 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. — в., ст. ж. д. Свенцяны 10 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Kaltanėnų mstl.