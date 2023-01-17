местечко Калтаненай, местечко Калтаненай, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Калтаненай

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
местечко
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Лынгмянская волость
Колтыняны, им. (фон-Эксе), спл. р. Жеймяна, жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 1944, у. гор. 19 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Свенцяны 10 в.
Колтыняны, м. (фон-Эксе), спл. р. Жеймяна, жит. 155 (76 м. 79 ж.), дес. 32, у. гор. 18 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. — в., ст. ж. д. Свенцяны 10 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Švenčionių rajono savivaldybė, Kaltanėnų seniūnija
Kaltanėnų mstl.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close