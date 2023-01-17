Населенное место

Колтыняны, им. (фон-Эксе), спл. р. Жеймяна, жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 1944, у. гор. 19 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Свенцяны 10 в.