село 1-е Иткулово, село 1-е Иткулово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

1-е Иткулово

Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
881Иткулова (Ямаш), д. башк.при рч. Кашлавбаре.2532784262238Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Бурзянская 1-я волость
402. Иткулова 1-я (Ямашева), деревня бывшая государственная, при речке Кашлавбаре, дворов 85, жителей 561, волостное правление (уездный город 200 в.), мечеть, 2 школы, 14 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Баймакский район
5248751-е Иткуловосело52°38'00"57°58'00"N-40-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Баймакский муниципальный район, Сельское поселение 1-й Иткуловский сельсовет
80606416101с 1-е Иткуловосело
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