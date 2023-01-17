1-е Иткулово
Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
881Иткулова (Ямаш), д. башк.при рч. Кашлавбаре.2532784262238Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
402. Иткулова 1-я (Ямашева), деревня бывшая государственная, при речке Кашлавбаре, дворов 85, жителей 561, волостное правление (уездный город 200 в.), мечеть, 2 школы, 14 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5248751-е Иткуловосело52°38'00"57°58'00"N-40-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Баймакский муниципальный район, Сельское поселение 1-й Иткуловский сельсовет
80606416101с 1-е Иткуловосело