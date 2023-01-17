деревня Горелухово, деревня Горелухово, Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Горелухово

Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
2090Горелухова, д. каз. и вл.при руч. Горелуховой.101553218216
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Рыльский уезд, Бобровская волость
829. Горелухова, деревня бывшая владельческая и государственная, дворов 72, жителей 530, кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Рыльский район
51113Горелуховодеревня51°37'34°33'M-36-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Рыльский муниципальный район, Сельское поселение Никольниковский сельсовет
38634476186д Горелуховодеревня
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