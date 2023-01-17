село Криворожье, село Криворожье, — Familio

Криворожье

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
954Криворожье (Щиглова), с. вл.при рч. Быке.914142198168Церковь православная 1. Ярмарок 2.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Криворожьинская волость
246. Криворожье (Андреевка, Щеглова), село бывшее владельческое, при речках Быке и Водяной, дворов 80, жителей 398, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церк Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5802Криворіжжяселоцентр сільської радир-н Добропільськийсільрада Криворізька
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close