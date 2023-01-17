село Новоегоровка, село Новоегоровка, Харківська область (на 2018) — Familio

Новоегоровка

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2502Ново-Георгиевское (Крамарское), с. вл.при колодцах.3028218689Церковь православная 1. Ярмарка.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Каменская волость
494. Ново-Георгиевка (Крамарская), слобода бывшая владельческая, дворов 30, жителей 268, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23970Новоєгорівкаселоцентр сільської радир-н Дворічанськийсільрада Новоєгорівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close