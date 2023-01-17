село Костино, село Костино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Костино

Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1228Костино, (Антоновка), с. удел.при рч. Тананыке.8058143670718Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Покровско-Тананыкская волость
775. Костино (Антоновка), село бывшее удельное, при речке Тананыке, дворов 241, жителей 1726, церковь православная, школа, 6 лавок, 9 ветряных мельниц, 2 ярмарки, базар п Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Курманаевский район
72222Костиносело52°23'с.ш.51°37'в.д.N-39-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Курманаевский муниципальный район, Сельское поселение Костинский сельсовет
53625428101с Костиносело
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