деревня Очго-Жикина, деревня Очго-Жикина, Чердынский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Очго-Жикина

Чердынский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8858Очьга Жикина (Очага большая), дер.при рч. Бондюжке.333347198201Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Анисимовская волость
1738. Очьга Жикина (Очага Большая), деревня бывшая государственная, при речке Бондужке, дворов 47, жителей 399, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Чердынский район
347944Очго-Жикинадеревня60°31'00"55°59'00"P-40-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Чердынский муниципальный район, Бондюжское сельское поселение
57656402121д Очго-Жикинадеревня
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