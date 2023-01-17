село Жуляны, село Жуляны, Белогородская волость, Киевский уезд (на 1900) — Familio

Жуляны

Белогородская волость, Киевский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Киевский уезд, Петропавловская волость
107. Желяне, село бывшее государственное, при речке Борщаговке, дворов 128, жителей 1015, церковь православная, 5 питейных домов, кзн., 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Киевский уезд, Белогородская волость
Жиляны (Желяне) село.
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