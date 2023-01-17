деревня Алексеевка, деревня Алексеевка, Абанский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Алексеевка

Абанский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Абанская волость
789Алексеевская, д., (п. уч. Межболотный, 102 дол.)2196866

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Абанский район
86447Алексеевкадеревня56°44'96°01'O-47-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Абанский муниципальный район, Сельское поселение Никольский сельсовет
4601420106д Алексеевка#Н/Д
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