Кацалены
Хынчештский район (на 2017)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
84Кацалены, с. вл.при речке Нырнове.70—409592Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
14. Кацалены, село царан, при речке Ныркове, дворов 43, жителей 216, церковь православная, лавка
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
КэцеленьCăţeleni