Румянцево
Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
899Румянцево, с. вл.при р. Сар-Бары ше.703039810481088Церковь православная 1. Фабрика суконная. Заводов 2: кожевенный и литейный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
572. Румянцева, село бывшее владельческое, при речке Чичерке, дворов 356, жителей 1898, церковь православная, 2 шк, больница, суконн. ф. 2 сукнов.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30508Румянцевосело53°32'с.ш.47°00'в.д.N-38-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73604156146с Румянцевосело