деревня Половинно-Овражские, деревня Половинно-Овражские, Яранский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Половинно-Овражские

Яранский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16268Половиновражской, поч. каз.при рч. Тумбере.292773441Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Малошалайская волость
1539. Половинновражской (Половинно), починок бывший государственный, при речке Тунбери, дворов 12, жителей 80, часовня, пчт. и з. ст.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Яранский район
234731Половинно-Овражскиедеревня57°07'47°31'O-38-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Яранский муниципальный район, Кугушергское сельское поселение
33650426181д Половинно-Овражскиедеревня
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