фольварк Стефанполь, фольварк Стефанполь, Мядельская волость, Вилейский уезд (на 1905) — Familio

Стефанполь

Мядельская волость, Вилейский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Мядельская волость
Стефанполь, ф. (Малаховцев), оз. Мядель, жит. 21 (13 м. 8 ж.), дес. 261, у. гор. 55 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Поставы 28 в.
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