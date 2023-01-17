село Покровское, село Покровское, — Familio

Покровское

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
478Нижний Куркулак, сел. каз.при рч. Куркулаке.117770273250
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Больше-Токмакская волость
86. Нижний Куркулак, селение бывшее государственное, при ручье Куркулаке, дворов 109, жителей 851, школа, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-46172Покровськеселор-н Токмацькийсільрада Жовтнева
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