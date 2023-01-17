село Сосновка, село Сосновка, Похвистневский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Сосновка

Похвистневский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
756Покровское (Сосновка), с. каз.при рч. Большой Савруше.5045199632754Церковь единоверческая 1. Пунктовая сельская станция. Ярмарка. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Сосновская волость
565. Сосновка (Покровка), село бывшее государственное, при речках Сосновке и Б. Са-вруше, дворов 280, жителей 1409, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церк Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Похвистневский район
57601Сосновкасело53°49'с.ш.51°48'в.д.N-39-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Похвистневский муниципальный район, Сельское поселение Новое Мансуркино
36634440106с Сосновкасело
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