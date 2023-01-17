село Пархомовка, село Пархомовка, Київська область (на 2018) — Familio

Пархомовка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Пархомовская волость
1031. Пархомовка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Таргане, дворов 169, жителей 1145, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь прав Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Пархомовская волость
Пархомовка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10887Пархомівкаселоцентр сільської радир-н Володарськийсільрада Пархомівська
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