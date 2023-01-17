деревня Нижняя Чигара, деревня Нижняя Чигара, Парабельский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

Нижняя Чигара

Парабельский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Томский округ
688Чигаринская (Чегаринская), д. каз.при р. Чигаре.4406050241281
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Парабельский район
136052Нижняя Чигарадеревня58°34'с.ш.81°47'в.д.O-44-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Парабельский муниципальный район, Новосельцевское сельское поселение
69644440131д Нижняя Чигарадеревня
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