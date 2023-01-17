деревня Рогачоука, деревня Рогачоука, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads (на 2019) — Familio

Рогачоука

Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Малиновская волость
16РогачевкадеревняТопкое, болотоВышковского, католическогоКрывошеевскому сельскому обществу22
17РогачевказастенокболотоКрывошеевского, старообрядческогоКрывошеевскому сельскому обществу4

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Biķernieku pagasts
Rogačoukaagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=82624
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