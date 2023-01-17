посёлок Арпорек, посёлок Арпорек, Малмыжский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Арпорек

Малмыжский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Большешурминская волость
1265. Ахматская, деревня бывшая государственная, при озере Ахмате, дворов 60, жителей 435, пристань

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Малмыжский район
20137Арпорекпосёлок56°49'50°31'O-39-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Малмыжский муниципальный район, Плотбищенское сельское поселение
33623448106п Арпорекпоселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close