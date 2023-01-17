село Калитеево, село Калитеево, Собинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Калитеево

Собинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Владимирский уезд
393Калитеево, с. вл.при пруде и колодцах.411772345361Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Стопинская волость
762. Калитеево, село бывшее владельческое, дворов 137, жителей 694, церковь православная, лавка, кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Собинский район
2342Калитеевосело56°15'39°52'O-37-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Собинский муниципальный район, Рождественское сельское поселение
17650448146с Калитеевосело
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